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На Донбассе обнаружили "гумконвой" РФ с военными машинами

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 11:07
Фото: российский "гумконвой" (vk.com/id26155524)
Фото: российский "гумконвой" (vk.com/id26155524)

В колонне "гумконвоя" России на Донбассе обнаружили 45 машин, из них 10 - военного образца

На оккупированной территории Украины в Донецкой области выявлен российский "гумконвой" с машинами военного образца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в пресс-центре ООС.

Отмечается, что наблюдатели СММ ОБСЕ передали информацию СЦКК о том, что на оккупированные территории Донбасса заехала колонна из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь".

"Они двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца", - отметили в СЦКК.

На Донбассе обнаружили &quot;гумконвой&quot; РФ с военными машинами

Напомним, МЧС России вчера, 26 октября, анонсировало, что Российская Федерация отправит на Донбасс очередной "гумконвой". Это уже 81 колонна с "гуманитарной помощью" для Донецкой и Луганской областей с РФ. "Гумконвой" состоит из 400 тонн груза, среди которого, как заявляет российская сторона, детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

 

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