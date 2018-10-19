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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Новости » Общество    19.10.2018 - 19:55
Фото: украинские военные на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: украинские военные на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 10 раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе в течение суток, 19 октября, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня, три из них - с применением вооружения запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность вооруженных формирований зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня использовался БПЛА.

Также на протяжении дня боевики осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединское.

Отмечается, что вследствие обстрелов на Донецком направлении ранен один военнослужащий из состава ООС.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Напомним, боевики на протяжении прошлых суток, 18 октября,16 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

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