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Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, без потерь

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 08:19
Фото: украинские военные на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: украинские военные на Донбассе (mil.gov.ua)

Дважды было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями

Боевики на протяжении прошлых суток, 18 октября,16 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице Facebook.

При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, без потерь

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельское, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское",- говорится в сообщение.

На опорный пункт наших войск вблизи Новомихайловки противник совершал огневой влияние из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Чермалика оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Лебединском по наших защитниках велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожены и четверо ранены.

От начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, пророссийские боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил возле Лебединского из противотанкового ракетного комплекса.

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