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На Донбасі за добу поранений один український військовий, - ООС

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 19:55
Фото: українські військові на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: українські військові на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 10 раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом доби, 19 жовтня, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

"Упродовж поточної доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, три з них - із застосуванням озброєння забороненого мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, противник вів прицільний вогонь з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найбільша активність збройних формувань зафіксована поблизу Авдіївки, де для коректування вогню використовувався БПЛА.

Також протягом дня бойовики здійснювали обстріли позицій Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Авдіївка, Гнутово і Лебединське.

Наголошується, що внаслідок обстрілу на Донецькому напрямку поранений один військовослужбовець зі складу ООС.

На Донбасі за добу поранений один український військовий, - ООС

Нагадаємо, бойовики упродовж минулої доби, 18 жовтня, 16 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

 

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