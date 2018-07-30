На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Новости Происшествия 30.07.2018 - 07:31
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики за сутки 30 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) за минувшие сутки, 29 июля, получил ранения один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. При этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Пивденного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного", - сообщают в ООС.

По данным разведки, двое боевиков получили ранения.

В течение текущих суток, 30 июля, боевики 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Травневого, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, на Донбассе 29 июля 7:00 до 18:00 боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

28 июля в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.

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