Боевики на Донбассе за день 3 раза обстреляли позиции ООС

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток, 29 июля, с 7:00 до 18:00 боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Потерь среди украинских военных нет. Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой объединенными силами.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Лебединское", - сообщают в ООС.

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Напомним, 28 июля в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.