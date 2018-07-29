Боевики на Донбассе за день 3 раза обстреляли позиции ООС
Потерь среди украинских военных нет
В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток, 29 июля, с 7:00 до 18:00 боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Потерь среди украинских военных нет. Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой объединенными силами.
"Оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Лебединское", - сообщают в ООС.
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Напомним, 28 июля в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.