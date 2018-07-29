Боевики на Донбассе за день 3 раза обстреляли позиции ООС

Новости Происшествия 29.07.2018 - 18:29
Фото: пророссийский боевик (vk.com/sdd_sevastopol)
Фото: пророссийский боевик (vk.com/sdd_sevastopol)

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение текущих суток, 29 июля, с 7:00 до 18:00 боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Потерь среди украинских военных нет. Отмечается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой объединенными силами.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское и Лебединское", - сообщают в ООС.

Боевики на Донбассе за день 3 раза обстреляли позиции ООС

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Напомним, 28 июля в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое были ранены.

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Темы: Новости ООС    Теги:  обстрел,  режим прекращения огня,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС