На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных, - ООС

Еще двое украинских бойцов ранены

Сегодня, 28 июля, в результате боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Как отмечается, в течение текущих суток, от 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

"Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Павлополь и Лебединское”, - говорится в сообщении.

Также, днем, используя режим прекращения огня, враг, силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков, предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское.

"Но на пути их намерениям стали военные, которые выполняли задания на наблюдательном посту и приняли бой с почти вчетверо превосходящим противником. Упорным удержанием занимаемых позиций, они обеспечили подход резервной группы подразделений во главе с командиром роты", - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, противник под плотным огнем прибег к отходу под прикрытием своей артиллерии. Их уход был отрезан огнем минометного подразделения ООС. В результате чего 4 боевика были убиты, а 6 ранены.

“К сожалению, в ходе почти двухчасового боя, мы потеряли двух сыновей Украины и еще двое были ранены”, - отметили в пресс-службе, добавив, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенными силами.

Напомним, что в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 27 июля, боевики 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе дважды из тяжелого вооружения.