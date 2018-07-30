На Донбасі за добу поранений один український військовий, - ООС

Новини Надзвичайні події 30.07.2018 - 07:31
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 30 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 29 липня, отримав поранення один український військовий. Про це повідомляє прес-служба ООС. 

Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. При цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалось.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного", - повідомляють у ООС.

За даними розвідки, двох бойовиків поранено.

Упродовж поточної доби, 30 липня, бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Травневого, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки та Павлополя.

На Донбасі за добу поранений один український військовий, - ООС

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, на Донбасі 29 липня від 7:00 до 18:00 бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

28 липня у результаті бою з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще двох було поранено.

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