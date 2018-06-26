На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Боевики 24 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 25 июня 2018 года, ранен один украинский военный. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Во время боевых действий один наш защитник ранен. Военнослужащего доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил он.

По информации Минобороны, за прошедшие сутки боевики 24 раза обстреливали украинские позиции, украинские военные 14 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что в больнице Днепра умер украинский военный, который на прошлой неделе получил на Донбассе ранение.