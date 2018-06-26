На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Бойовики 24 рази обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 25 червня 2018 року, поранено одного українського військового. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"Під час бойових дій одного нашого захисника поранено. Військовослужбовця доставлено до лікувального закладу, стан його здоров’я характеризується як задовільний", - повідомив він.

За інформацією Міноборони, минулої доби бойовики 24 рази обстрілювали українські позиції, українські військові 14 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лікарні Дніпра помер український військовий, який минулого тижня отримав на Донбасі поранення.