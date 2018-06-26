Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 12:47
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Бойовики 24 рази обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 25 червня 2018 року, поранено одного українського військового. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

"Під час бойових дій одного нашого захисника поранено. Військовослужбовця доставлено до лікувального закладу, стан його здоров’я характеризується як задовільний", - повідомив він.

За інформацією Міноборони, минулої доби бойовики 24 рази обстрілювали українські позиції, українські військові 14 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лікарні Дніпра помер український військовий, який минулого тижня отримав на Донбасі поранення.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 43 тис. осіб У лікарні Дніпра помер військовий, що отримав поранення на Донбасі
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся