У лікарні Дніпра помер військовий, що отримав поранення на Донбасі

Військовий отримав поранення минулого тижня

У лікарні Дніпра помер український військовий, який минулого тижня отримав на Донбасі поранення. Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА та волонтер Тетяна Губа.

За її словами, помер 20-річний житель Сумської області Руслан Баглик, який 19 червня отримав вкрай важке поранення від кулі снайпера. Вона уточнила, що військовий помер, не приходячи в свідомість.

Біль і сльози Сьогодні пішов на небо БАГЛИК РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ , 20 років , мешканець Сумської області , м.... Опубліковано Татьяною Губою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 25 червня, на Донбасі окупаційні війська 24 рази вдалися до прицільного вогню по позиціях українських військових, які знаходяться в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). В результаті активних бойових дій один український військовий був поранений.