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На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     02.01.2020 - 18:09
На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По одному обстрелу было зафиксировано в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север", а именно вблизи Новотроицкого и рядом с Ореховым.

"Сегодня, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 января боевики трижды открывали огонь по украинским позициям, в результате чего дин военнослужащий получил ранения.

Кроме того, на участке разведения сил и средств в районе Золотого на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали камеру и антенну, установленные боевиками возле блокпоста. Технику повесили на электроопоре.

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