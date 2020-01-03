На Донбасі доба минула без втрат

Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню
На Донбасі 2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.
Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Два обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід:
Два обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, 1 січня бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого дін військовослужбовець отримав поранення.
Крім того, на ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру і антену, встановлені бойовиками біля блокпоста. Техніку повісили на електроопорі.