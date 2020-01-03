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На Донбасі доба минула без втрат

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 07:25
На Донбасі доба минула без втрат
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі 2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід:

  • поблизу Новотроїцького - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Миколаївки - зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Два обстріли бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • поряд з Оріховим - з підствольного гранатомета;
  • в районі населеного пункту Новолуганське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, 1 січня бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого дін військовослужбовець отримав поранення.

Крім того, на ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру і антену, встановлені бойовиками біля блокпоста. Техніку повісили на електроопорі.

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