На Донбассе за сутки погибли 2 украинских военных, еще 2 ранены, - ООС

В течение суток боевики 43 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 18 августа 2018 года, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение суток боевики 43 раза обстреливали силы ООС, в частности, 4 раза из запрещенных Минском минометов. Боевики открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия, БМП и пулеметов.

Под обстрелами боевиков оказались Крымское, Новотошковское, Кряковка, Золотое, Попасная, Новоалександровка, Пивденное, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Верхнеторецкое, Пески, Чермалык, Водяное, Гнутово, Лебединское, Павлополь и Широкино.

"В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и двое получили ранения", - сообщают в штабе.

Кроме того, отмечается, что по данным разведки за сутки было ликвидировано двое боевиков, еще шестеро ранены.

Также отмечается, что по состоянию на утро 19 августа 2018 года боевики уже 4 раза открывали огонь по силам ООС в районе Катериновки, Павлополя, Водяного и Широкино. Потерь среди личного состава ООС нет.

Напомним, по состоянию на вчерашний вечер в штабе ООС сообщали об одном погибшем военном и одном раненом.

Отметим, с понедельника, 20 августа, к газоснабжению начнут подключать Авдеевку и 7 поселков Ясиноватского района.