На Донбасі за добу загинули 2 українських військових, ще 2 поранено, - ООС

Протягом доби бойовики 43 рази обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добі, 18 серпня 2018 року, загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом доби бойовики 43 рази обстрілювали сили ООС, зокрема, 4 рази із заборонених Мінськом мінометів. Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, стрілецької зброї, БМП та кулеметів.

Під обстрілами бойовиків опинилися Кримське, Новотошківське, Кряківка, Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Південне, Авдіївка, Мар’їнка, Новотроїцьке, Верхньоторецьке, Піски, Чермалик, Водяне, Гнутове, Лебединське, Павлопіль та Широкине.

"Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення", - повідомляють у штабі.

Крім того, зазначається, що за даними розвідки за добу було ліквідовано двох бойовиків, ще шістьох поранено.

Також зазначається, що станом на ранок 19 серпня 2018 року бойовики вже 4 рази відкривали вогонь по силах ООС в районі Катеринівки, Павлополя, Водяного та Широкиного. Втрат серед особового складу ООС немає.

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір у штабі ООС повідомляли про одного загиблого військового та одного пораненого.

Зазначимо, з понеділка, 20 серпня, до газопостачання почнуть підключати Авдіївку й 7 селищ Ясинуватського району.