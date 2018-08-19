С понедельника Авдеевка и ближайшие села начнут получать газ

Налаживание газоснабжения в прифронтовой зоне на личном контроле президента Украины

С понедельника к газоснабжению начнут подключать Авдеевку и 7 поселков Ясиноватского района. Об этом сообщил на странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Пуск газа начнется для Авдеевки, Орловки, Ласточкиного, Красногоровки, Нетайлового, Тоненького, Первомайского и Водяного.

Специалисты облгаза уже второй день подряд работают над заполнением действующих распределительных границ.

"Как и обещал, вскоре прифронтовые населенные пункты будут с газом. Налаживание газоснабжение Авдеевки и поселков Ясиноватского района - на личном контроле Президента Украины Петра Порошенко", - заявил Александр Куць.

Напомним, "Газпром" увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс. В отчетности "Газпрома" указано, что за первое полугодие 2018 года в Украину поставили 1,534 млрд кубометров газа.