На Донбассе за сутки погиб один военный, еще трое ранены

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики за сутки 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) в ходе боевых действий 4 декабря погиб один военный, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник за сутки 24 раза обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое получили ранения", - говорится в сообщении.

С утра боевики обстреляли украинские позиции на подступах к Тарамчуку, тяжелое вооружение не применялось, обошлось без потерь.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что на Донбассе могут ввести перемирие на период зимних праздников.

Кроме того, накануне гуманитарная группа согласовала дату и место перемещения заключенных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Речь идет о перемещении на подконтрольную территорию более 60 осужденных.