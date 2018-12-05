ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за сутки погиб один военный, еще трое ранены

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 08:19
На Донбассе за сутки погиб один военный, еще трое ранены
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики за сутки 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) в ходе боевых действий 4 декабря погиб один военный, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник за сутки 24 раза обстрелял позиции украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое получили ранения", - говорится в сообщении.

С утра боевики обстреляли украинские позиции на подступах к Тарамчуку, тяжелое вооружение не применялось, обошлось без потерь.

На Донбассе за сутки погиб один военный, еще трое ранены

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что на Донбассе могут ввести перемирие на период зимних праздников.

Кроме того, накануне гуманитарная группа согласовала дату и место перемещения заключенных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Речь идет о перемещении на подконтрольную территорию более 60 осужденных.

 

Боевики на Донбассе перешли на особый режим боеготовности, - разведка
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелвоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь