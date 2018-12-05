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На Донбасі за добу загинув один військовий, ще трьох поранено

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 08:19
На Донбасі за добу загинув один військовий, ще трьох поранено
Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики за добу 24 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) в ході бойових дій 4 грудня загинув один військовий, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що супротивник за добу 24 рази обстріляв позиції українських військ в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.

"В результаті бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зранку бойовики обстріляли українські позиції на підступах до Тарамчука, важке озброєння не застосовувалося, обійшлося без втрат.

На Донбасі за добу загинув один військовий, ще трьох поранено

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдик заявив, що на Донбасі можуть ввести перемир'я на період зимових свят.

Крім того, напередодні гуманітарна група погодила дату і місце переміщення ув'язнених з окремих районів Донецької та Луганської областей. Мова йде про переміщення на підконтрольну територію понад 60 засуджених.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелвійськові
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