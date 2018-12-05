ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе могут ввести "новогоднее" перемирие, - Сайдик

Новости » Политика    05.12.2018 - 03:15
На Донбассе могут ввести "новогоднее" перемирие, - Сайдик
Фото: Мартин Сайдік (unmultimedia.org)

С 19 декабря ТКГ возьмет перерыв на 4 недели

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Мартин Сайдик после заседания заявил, что ТКГ рассматривает возможные меры для обеспечения режима прекращения огня и планирует ввести перемирие во время зимних праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Сайдик рассказал, что в рабочей группе по вопросам безопасности участники продолжили рассмотрение дополнительных мероприятий для обеспечения режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

"Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - заявил Сайдик.

Также он рассказал, что в заседаниях ТКГ будет перерыв на 4 недели с 19 декабря до середины января 2018 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Грызлов покинул заседание ТКГ во время оглашения Украиной заявления по ситуации на Азове. Также первый вице-спикер парламента и участник переговоров Ирина Геращенко сообщила, что российские СМИ распространили ложные заявления представителей ОРДЛО об освобождении заложников.

Гуманитарная группа ТКГ согласовала дату и место перемещения в Украину заключенных из ОРДЛО Украина в ТКГ предложила переформатировать политическую подгруппу
Новости Украины перемириеКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь