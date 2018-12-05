На Донбассе могут ввести "новогоднее" перемирие, - Сайдик

Фото: Мартин Сайдік (unmultimedia.org)

С 19 декабря ТКГ возьмет перерыв на 4 недели

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Мартин Сайдик после заседания заявил, что ТКГ рассматривает возможные меры для обеспечения режима прекращения огня и планирует ввести перемирие во время зимних праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Сайдик рассказал, что в рабочей группе по вопросам безопасности участники продолжили рассмотрение дополнительных мероприятий для обеспечения режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

"Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", - заявил Сайдик.

Также он рассказал, что в заседаниях ТКГ будет перерыв на 4 недели с 19 декабря до середины января 2018 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Грызлов покинул заседание ТКГ во время оглашения Украиной заявления по ситуации на Азове. Также первый вице-спикер парламента и участник переговоров Ирина Геращенко сообщила, что российские СМИ распространили ложные заявления представителей ОРДЛО об освобождении заложников.