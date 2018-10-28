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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 08:23
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Наибольшую активность противник проявил на Приазовье

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 27 октября в результате боевых действий погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник вчера 15 раз открывал огонь по позициям украинских войск в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Во время боевых действий погиб один воин из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В штабе ООС уточнили, что позиции в районе Луганского обстреляли из минометов 120-го калибра, а опорные пункты возле Светлодарска, Песков и Водяного - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в районах Луганского и Песков противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что наибольшую активность противник проявил на Приазовье.

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

Напомним, ранее в мониторинговой миссии ОБСЕ заявили об исчезновении беспилотника на оккупированной территории.

Вчера также сообщалось, что на неподконтрольные территории направили стройматериалы от Красного Крест.

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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