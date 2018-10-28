На Донбасі за добу загинув один український військовий

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Найбільшу активність противник виявив на Приазов'ї

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 27 жовтня в результаті бойових дій загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що противник вчора 15 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ в районах населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Опитне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

"Під час бойових дій загинув один воїн зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС уточнили, що позиції в районі Луганського обстріляли з мінометів 120-го калібру, а опорні пункти біля Світлодарська, Пісків і Водяного - з мінометів калібру 82 мм. Крім того, у районах Луганського та Пісків противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що найбільшу активність противник виявив на Приазов'ї.

Нагадаємо, раніше в моніторинговій місії ОБСЄ заявили про зникнення безпілотника на окупованій території.

Вчора також повідомлялося, що на непідконтрольні території направили будматеріали від Червоного Хреста.