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На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 08:22
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики вчера 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки, 23 октября, погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация в зоне ООС остается под контролем военных, противник снизил число обстрелов. В частности, за минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет", - говорится в сообщении.

По данным разведки, вчера одного боевики ликвидировали, а еще четырех - ранили. С утра противник обстрелял позиции Объединенных сил на Донецком направлении в районе Тарамчука, потерь нет.

На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

 

Напомним, накануне зоне ООС автомобиль коммунальной компании "Вода Донбасса" подорвался на взрывном устройстве. Водитель получил контузию.

Отметим, с начала ООС из-за обстрелов населенных пунктов на Донбассе погибли 5 гражданских.

 

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек
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