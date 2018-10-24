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На Донбасі за добу загинув один український військовий

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 08:22
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики вчора 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу, 23 жовтня, загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що ситуація в зоні ООС залишається під контролем військових, противник знизив число обстрілів. Зокрема, за минулу добу бойовики 9 разів відкривали вогонь в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

"В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, поранених немає", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, вчора бойовики одного ліквідували, а ще чотирьох поранили. З ранку противник обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донецькому напрямку в районі Тарамчука, втрат немає.

На Донбасі за добу загинув один український військовий

 

Нагадаємо, напередодні зоні ООС автомобіль комунальної компанії "Вода Донбасу" підірвався на вибуховому пристрої. Водій отримав контузію.

Зазначимо, з початку ООС через обстріли населених пунктів на Донбасі загинуло 5 цивільних.

 

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