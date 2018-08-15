На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены
Боевики 46 раз нарушили перемирие в районе ООС
В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики за сутки 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 10 раз - из запрещенного вооружения, один военный погиб, трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Зафиксировано также применение артиллерии калибра 152 мм, 122 мм и минометов", - говорится в сообщении.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцево, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии защитников Крымского, Гнутового, Водяного и Широкино, а из минометов позиции огневого воздействия ОС возле Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалика, Лебединского и Водяного.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.
По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, семеро ранены.
Утреннее возведение на 07:00 15 августа 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 14 августа,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вівторок, 14 августа 2018 г.
Напомним, украинская сторона СЦКК заявила, что 13 августа боевики обстреляли промышленный центр Новолуганска.