На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, трое ранены

Боевики 46 раз нарушили перемирие в районе ООС

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики за сутки 46 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 10 раз - из запрещенного вооружения, один военный погиб, трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Зафиксировано также применение артиллерии калибра 152 мм, 122 мм и минометов", - говорится в сообщении.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Золотого, Светлодарска, Майорска, Зайцево, Красногоровки, Опытного, Марьинки, Песков, Новотроицкого, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстреливал из ствольной артиллерии защитников Крымского, Гнутового, Водяного и Широкино, а из минометов позиции огневого воздействия ОС возле Крымского, Майорска, Зайцево, Чермалика, Лебединского и Водяного.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новозвановка и Марьинка.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, семеро ранены.

Напомним, украинская сторона СЦКК заявила, что 13 августа боевики обстреляли промышленный центр Новолуганска.