На Донбасі за добу загинув один український військовий, трьох поранено

Бойовики 46 разів порушили перемир’я у районі ООС

У районі прведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі бойовики за добу 46 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 10 разів - із забороненого озброєння, один військовий загинув, трьох поранено. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Зафіксовано також застосування артилерії калібру 152 мм, 122 мм та мінометів", - йдеться у повідомленні.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар’їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстрілював зі ствольної артилерії захисників Кримського, Гнутового, Водяного та Широкиного, а з мінометів вогневого впливу позиції ОC біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Новозванівка та Мар’їнка.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, сімох поранено.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК заявила, що 13 серпня бойовики обстріляли промисловий центр Новолуганська.