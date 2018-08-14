Боевики обстреляли из минометов донецкую агрофирму, - СЦКК

Следствием таких нарушений может стать разрушение очистных сооружений

Украинская сторона СЦКК заявляет, что 13 августа боевики обстреляли промышленный центр Новолуганского. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел промышленного сектора населенного пункта Новолуганськое с применением минометов калибром 120 мм, которые запрещены Минскими договоренностями.

"По результатам обстрела со стороны вооруженных формированиями РФ, офицеры СЦКК вчера,13 августа, зарегистрировали попадание тяжелых боеприпасов в хозяйственные постройки, которые принадлежат агрофирме "Бахмутский аграрный союз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ООС сообщают, что следствием таких нарушений может стать разрушение очистных сооружений, попадания более 1,8 кубических метров вредных отходов производства в местные водоемы, что в дальнейшем приведет к отравлению грунтовых вод и гуманитарной катастрофе в населенных пунктах Новолуганское, Майское, Доломитное, Гладосовое, Гольмовский и Горловка для более 50 тысяч гражданских лиц

Напомним, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 13 августа, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Также вчера украинская сторона СЦКК заявила, что 12 августа боевики обстреляли из минометов и противотанковых гранатометов населенный пункт Пивденное.