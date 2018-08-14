В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Вчера боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских войск

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 августа 2018 года, ранения получили двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, вчера боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В свою очередь, украинские военные открывали огонь в ответ.

"За прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения различных степеней вследствие боевых действий", - сообщил Гуцуляк, добавив, что на данный момент раненые направлены в военный госпиталь.

Кроме того, в Минобороны добавили, что по состоянию на утро 14 августа на Донбассе уже зафиксировано семь обстрелов со стороны боевиков, преимущественно на Донецком направлении. Потерь в рядах ООС по состоянию на 14 августа нет.

Напомним, ранее о двух пострадавших на Донбассе военных сообщали в штабе ООС.

Также сообщалось, что на западной окраине неподконтрольного правительству Украины населенного пункта Смиле (Луганская область) вооруженный боевик целился из автомата типа АК в патруль ОБСЕ.