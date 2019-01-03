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На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 08:15
На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчора бойовики п'ять разів обстрілювали позиції українських військових

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 2 січня 2019 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, вчора бойовики п'ять разів обстрілювали позиції українських військових. Разом з тим, заборонене Мінськом озброєння бойовики не застосовували. Під обстрілами бойовиків опинилися позиції ООС в районі хутора Вільний, Станиці Луганської, Опитного, Водяного, Пісків.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, 2 січня, через необережне поводження зі зброєю один бойовик загинув та троє отримали поранення.

Також у штабі зазначили, що протягом поточної доби, 3 січня, бойовики вогонь не відкривали.

На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС на Донбасі шукають українського військового, який міг потрапити в полон.

Зазначимо, 1 січня бойовики тричі порушували режим припинення вогню, загинув один український військовий, поранено двох.

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