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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 08:00
На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщили в штабе, 29 декабря боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение не использовалось. Так, под обстрелами боевиков оказались Зализное, Новомихайловка, Опытное, Гнутово, Водяное.

"В течение минувших суток ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал. Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным разведки, вчера троих боевиков ликвидировали и трое ранены.

Также сообщается, что с полуночи обстрелов на Донбассе не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих ООС в течение текущих суток нет.

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия готовит химическую атаку на оккупированном Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что боевики на Донбассе обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных.

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