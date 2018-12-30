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На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 08:00
На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомили у штабі, 29 грудня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Разом з тим, заборонене Мінськом озброєння не використовувалося. Так, під обстрілами бойовиків опинилися Залізне, Новомихайлівка, Опитне, Гнутове, Водяне.

"Протягом минулої доби жоден військовослужбовець об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними розвідки, вчора трьох бойовиків було знищено та трьох поранено.

Також повідомляється, що з опівночі обстрілів на Донбасі не зафіксовано. Втрат серед військовослужбовців ООС протягом поточної доби немає.

На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, Росія готує хімічну атаку на окупованому Донбасі

Крім того, повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли власні позиції, щоб скомпроментувати українських військових.

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