На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 17 декабря 2018 года, не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Вместе с тем, боевики не применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе разворачивают дополнительные подразделения на передовой.

Отметим, по данным ООН, в результате вооруженных действий на востоке Украины количество мирных жертв на Донбассе на протяжении ноября 2018 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем.