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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 18:46
На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 17 декабря 2018 года, не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Вместе с тем, боевики не применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Напомним, ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, боевики на оккупированном Донбассе разворачивают дополнительные подразделения на передовой.

Отметим, по данным ООН, в результате вооруженных действий на востоке Украины количество мирных жертв на Донбассе на протяжении ноября 2018 года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем.

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