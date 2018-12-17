Бойовики на Донбасі розгортають додаткові підрозділи на передовій

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Зокрема, на Маріупольському напрямку розміщено групу снайперів, укомплектовану чеченцями

За даними української розвідки, бойовики на окупованому Донбасі розгортають додаткові підрозділи на передовій. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Так, за даними розвідки, командування РФ посилює підготовку бойовиків до активізації бойових дій - на передових позиціях створено додаткові підрозділи. Зокрема, на передові позиції на Маріупольському напрямку прибули групи снайперів, укомплектові виключно чеченцями.

Крім того, здійснюється мінування районів можливого розгортання бойових дій, з використанням мін заборонених міжнародним правом, зокрема МОН-200 (мінно-осколочна направлена) та ПФМ-1 "Лепесток" (протипіхотна фугасна міна).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 16 грудня 2018 року, поранення отримали двоє українських військових.

Зазначимо, за даними ООН, внаслідок збройних дій на сході України кількість мирних жертв на Донбасі впродовж листопада 2018 року скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем.