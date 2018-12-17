На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових

Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики один раз порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 17 грудня 2018 року, не постраждав жоден український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

За даними штабу, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Разом з тим, бойовики не застосовували озброєння, заборонене мінськими угодами.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з протитанкового гранатомету в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, бойовики на окупованому Донбасі розгортають додаткові підрозділи на передовій.

Зазначимо, за даними ООН, внаслідок збройних дій на сході України кількість мирних жертв на Донбасі впродовж листопада 2018 року скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем.