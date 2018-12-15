В ООН назвали кількість жертв на Донбасі за листопад

Фото: цивільне населення на Донбасі (facebook.com/peopleinneed)

Серед цивільного населення Донбасу чисто жертв скоротилося на 45%

За даними ООН, внаслідок збройних дій на сході України кількість мирних жертв на Донбасі впродовж листопада 2018 року скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

ООН опублікувала дані з огляду гуманітарної ситуації станом на 14 грудня 2018, де зазначено, що в листопаді число жертв серед цивільного населення на сході країни скоротилося на 45% порівняно з жовтнем.

Зокрема, всього на Донбасі за цей період постраждали 10 осіб. Серед них вісім полчили поранення, а двоє загинули вследстве розриву мін. Всього в 2018 році на Донбасі постраждали 210 осіб з числа цивільного населення.

На сьогодні, за інформацією ООН, допомоги потребує 3,4 млн жителів Донбасу. Їм необхідні продовольча безпека та соцзабезпечення. Серед цього числа 2,3 млн жителів Донбасу потребують кваліфікованої медичної допомоги та харчування.

Нагадаємо, раніше в звіті ООН за жовтень 2018 року повідомлялося, що на Донбасі за той місяць загинули 5 мирних жителів. Ще 13 осіб були поранені.