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На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 08:19
На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики вчера 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) минувшие сутки обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики вчера 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции в районе Новоалександровки на Попаснянском направлении, населенного пункта Пески на Донецком направлении, а также возле хутора Вольный, Зайцево, Марьинки, Чермалыка и шахты Бутовка. Кроме того, в районе Опытного зафиксировали активность снайпера.

"В ходе боевых действий 10 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения", - говорится в сообщении.

С утра противник обстрелял Пески, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Напомним, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что на сегодняшний день линия разграничения на Донбассе наполовину не отвечает согласованной в Минске в сентябре 2014 года.

 

Боевики на Донбассе перешли на особый режим боеготовности, - разведка
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассбоевикивоенные
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