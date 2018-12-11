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На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 08:19
На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики вчора 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) минула доба обійшлася без втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики вчора 12 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції в районі Новоолександрівки на Попаснянському напрямку, населеного пункту Піски на Донецькому напрямку, а також біля хутора Вільний, Зайцевого, Мар'їнки, Чермалика і шахти Бутівка. Крім того, в районі Опитного зафіксували активність снайпера.

"В ході бойових дій 10 грудня жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник обстріляв Піски, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Нагадаємо, раніше представник України в тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив, що на сьогоднішній день лінія розмежування на Донбасі наполовину не відповідає погодженій в Мінську у вересні 2014 року.

 

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Теми: Новини ООС
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