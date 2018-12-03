На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики вчера 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий 2 декабря не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что с наступлением темноты боевики 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Вблизи Станицы Луганской формирования РФ осуществили очередную провокацию, чем сорвали разведение сил и средств в этом районе.

"В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

С утра противник совершил обстрел оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Отметим, с начала декабря ситуация в зоне боевых действий на Донбассе обходится без потерь с украинской стороны.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что РФ не отказывается от своего плана расширить оккупацию Украины.