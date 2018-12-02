Порошенко: РФ не отказывается от своего плана расширить оккупацию Украины

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Последний инцидент в Керченском проливе доказывает, что РФ не отказывается от своего плана расширить оккупацию, заявил президент

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам президента, последний инцидент в Керченском проливе доказывает, что РФ не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины.

"Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск", - сказал Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.

Он также отметил, что прекращение или продолжение военных действий в Украине зависит от страны-агрессора, которая начала войну.

"Все зависит от России - страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а русские. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а Россия. Никогда не следует забывать, что российские регулярные войска уже находятся на украинской земле. Они нарушили нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и Донбасс. Они продолжают убивать украинцев", - подчеркнул Порошенко, добавив, что "именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира".

Напомним, также Порошенко заявил о необходимости увеличения для украинского государства военно-морского присутствия союзников в Черном море.