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На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 08:21
На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики вчора 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 2 грудня не постраждав жоден український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що з настанням темряви бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук і Лебединське. Поблизу Станиці Луганської формування РФ здійснили чергову провокацію, чим зірвали розведення сил і засобів в цьому районі.

"В результаті бойових дій не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник здійснив обстріл оборонних укріплень в районі Кримського з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Зазначимо, з початку грудня ситуація у зоні бойових дій на Донбасі обходиться без втрат з української сторони.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому Funke Media Group заявив, що РФ не відмовляється від свого плану розширити окупацію України.

 

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Теми: Новини ООС
Новини України Донбасобстрелбойовики
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