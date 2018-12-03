На Донбасі доба обійшлася без втрат серед українських військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики вчора 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті бойових дій 2 грудня не постраждав жоден український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що з настанням темряви бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук і Лебединське. Поблизу Станиці Луганської формування РФ здійснили чергову провокацію, чим зірвали розведення сил і засобів в цьому районі.

"В результаті бойових дій не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

З ранку противник здійснив обстріл оборонних укріплень в районі Кримського з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Зазначимо, з початку грудня ситуація у зоні бойових дій на Донбасі обходиться без втрат з української сторони.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому Funke Media Group заявив, що РФ не відмовляється від свого плану розширити окупацію України.