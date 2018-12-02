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В штабе подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 15:58
В штабе подтвердили отсутствие потерь на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава подразделений ООС нет

В штабе операции объединенных сил (ООС) подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя ООС.

Как сообщается, в течение прошедших сутки, 1 декабря, боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. При этом враг выпустил 12 мин из минометов запрещенного калибра 82 мм.

Отмечается, что основные огневые усилия враг сосредоточивал на Донецком направлении. Боевики осуществляли обстрелы украинских позиций как из тяжелого вооружения так и из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток, 2 декабря, противник огневой активности не проявлял", - добавили в штабе.

В штабе подтвердили отсутствие потерь на ДонбассеВ штабе подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Ситуация на Донбассе по состоянию на 2 декабря 2018

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотник миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировал скопление вражеских танков вблизи Луганска. В частности в районе населенного пункта Новоселовка было зафиксировано 5 танков Т-72.

На Донбассе за сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь Боевики за день 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
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