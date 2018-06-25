На Донбассе за сутки ликвидированы 3 боевиков, еще 9 ранены, - ООС

за прошедшие сутки, 24 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник частично уменьшил свою активность на Луганском и Донецком направлениях, вместе с тем напряженной остается обстановка на подступах к Мариуполя, где зафиксировано увеличение интенсивности использования врагом артиллерии большого калибра. В общем, минувших суток российские оккупационные войска нарушали режим прекращения огня 22 раза, из них 10 раз применяли тяжелое вооружение. На Луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Враг в очередной раз применял по нашим позициям артиллерию калибром 122 мм и 82-мм минометы. Традиционно пренебрегая нормами человеческой морали огневые позиции оккупантов располагались посреди жилых кварталов населенного пункта Сокольники. Огонь в ответ Объединенными силами на этом направлении не открывался. Возле Луганского и Новозванівки обстрелы продолжались с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Наибольшая плотность огня противника была отмечена в районе Луганского. С наступлением темноты враг применял прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям. Огневые позиции врага располагались в районе населенного пункта Лозовое. Для подавления огня Объединенными силами открывался огонь дежурными огневыми средствами. По состоянию на 21 час огневая активность противника на подступах к Светлодарска была подавлена. К сожалению двое наших защитников были ранены, один из которых вскоре от полученных ранений в лечебном учреждении скончался. Объединенные силы продолжают принимать меры для укрепления обороны на этом направлении. На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки и Каменки, а в районе Авдеевки враг обстрелял наши позиции из 82-мм минометов. С наступлением темноты отмечена активность противника на подступах к Марьинки. Где под прикрытием огня из станковых противотанковых гранатометов противник пытался вытеснить наших защитников с занятых позиций на восточных окраинах. Подразделения боевой охраны вовремя обнаружили противника и сосредоточенным огнем не допустили его продвижения. В ходе боя двое военнослужащих Об'объединенных сил получили легкие ранения. Применение 82-мм минометов противником отмечено также в районе населенного пункта Богдановка, что на Волновахском направлении. Четко придерживаясь Минских договоренностей подразделения Об'объединенных сил вовремя обнаружили огневые средства противника и обеспечили безопасность личного состава на позициях, а провокация противника осталась без внимания. Не спадает напряженность на Мариупольском направлении, где противник применяет преимущественно оружие запрещенное Минскими договоренностями. Так, в районе Водяного российские наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Всего противник выпустил в сторону наших позиций более 125 снарядов. Кроме 122-мм артиллерийских систем по позициям вокруг Лебединского противник вел огонь из танков. Всего зафиксировано более 40 разрывов танковых снарядов. Все факты нарушений Минских договоренностей зафиксированы, задокументированы и переданы международным организациям, в том числе и правозащитным, которые осуществляют сбор доказательств до Гаагского трибунала. Вскоре будут установлены и лица, которые продолжают убивать и калечить наших солдат. Также вражеская активность наблюдалась в районе населенных пунктов Гнутове и Широкине. Одного нашего защитника на позиции вблизи Водяного были ранены. Морские пехотинцы надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Ситуация вполне контролируемая Объединенными силами. Подразделения Об'объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу. По уточненным данным разведки трех боевиков российских оккупационных войск уничтожено, девять получили ранения. Враг и в дальнейшем продолжает попытки вести воздушную разведку наших позиций. На протяжении прошлых суток средствами ПВО выявлено два случая пролета БПЛА российского производства вдоль линии соприкосновения. Для запрета пролета БПЛА применялись средства радиоэлектронной борьбы. Огневые средства противовоздушной обороны и средства разведки выполняли задачи в штатном режиме. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Сотрудниками Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы из состава Объединенных сил на КПВВ «Новотроицкое» осуществлен осмотр автомобиля, водитель которого предъявил документы с признаками подделки. Во время осмотра установлено, что водитель указанного транспортного средства пытался провезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кікіньова в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью свыше 3,5 млн.гривен. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения. В течение прошлой недели военнослужащие Национальной гвардии Украины в районе проведения операции Объединенных сил проверили 44 601 автомобиль и 68 521 гражданина. В результате проявленной бдительности в течение прошлой недели гвардейцы со склада Об'объединенных сил задержали 11 граждан по подозрению в нарушении украинского законодательства. Среди них 8 человек по подозрению в связях с незаконными вооруженными формированиями российских оккупационных войск и еще трех человек по подозрению в правонарушениях по другим уголовным статьям. Вчера на подконтрольную Украине территорию проследовало более 20 тысяч человек и около 2,5 тысяч транспортных средств. 26 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. Также в минувшие сутки военнослужащие Объединенных сил доставили благотворительную помощь от общественных организаций - медикаменты, одежду, игрушки, книжки в населенные пункты Троицкое, Водяное, Ольгинка. Кроме того украинские военные обеспечили безопасность работникам областного облэнерго во время ремонтных работ в районе населенных пунктов Майское, Гладосове. Также на протяжении третьих суток В'объединенные силы обеспечивают безопасность проведения восстановительных работ предприятия «Лугансквода». При этом работы на временно оккупированной территории в результате вмешательства оккупантов так и не начались. В плановом порядке продолжаются работы на Донецкой фильтровальной станции. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.