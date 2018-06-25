Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 12:57
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 22 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 24 июня 2018 года, погиб один украинский военный, еще 4 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"К большому сожалению, вследствие активных боевых действий один наш защитник погиб. Кроме того, за прошедшие сутки 4 военнослужащих получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил он.

По информации Минобороны, за минувшие сутки боевики совершили 22 прицельных обстрела украинских позиций, украинские военные 10 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали, что в районе ООС на Донбассе на протяжении прошлых суток, 24 июня, в результате активных боевых действий один украинский военный погиб, четыре - получили ранения.

Боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников, - Грицак На оккупированном Донбассе тысячи украинцев подверглись пыткам, - Грицак
Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь