В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Боевики 22 раза обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 24 июня 2018 года, погиб один украинский военный, еще 4 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"К большому сожалению, вследствие активных боевых действий один наш защитник погиб. Кроме того, за прошедшие сутки 4 военнослужащих получили ранения. Они были оперативно доставлены в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил он.

По информации Минобороны, за минувшие сутки боевики совершили 22 прицельных обстрела украинских позиций, украинские военные 10 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали, что в районе ООС на Донбассе на протяжении прошлых суток, 24 июня, в результате активных боевых действий один украинский военный погиб, четыре - получили ранения.