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На Донбассе за сутки ликвидировали трех боевиков

Донбасс, Понедельник 13 июля 2020 15:17
На Донбассе за сутки ликвидировали трех боевиков
Фото: ООС на Донбассе (flickr.comministryofdefenceua)
Автор: Андрей Козловский

Оккупационные войска понесли потери и ранения во время ответного огня от украинских военных

По данным украинской разведки за прошедшие сутки 12 июля украинские военнослужащие ликвидировали трех боевиков. По меньшей мере еще 8 человек российско-оккупационных войск получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Как сообщается, боевики понесли потерь и ранений во время огня в ответ от украинских военных, которые оперативно применяли штатное вооружение. В штабе отмечают, что боевая активность вооруженных формирований Российской Федерации не будет оставаться безнаказанной.

Напомним, за минувшие сутки, 12 июля, на Донбассе шесть украинских военных получили ранения, боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня.

Также РБК-Украина сообщало, что на Донбассе погибли двое украинских военных.

Кроме того, в субботу, 11 июля, вооруженные формирования России на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое украинских военнослужащих.

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