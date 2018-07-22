На Донбасі за добу бойовики 15 разів порушили перемир’я

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ і двічі - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі ООС у Facebook.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Причепилівки, Майорська, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки та Широкиного. Поряд із цим, противник у районах Лебединського та Талаківки застосував 82-мм міномети", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у штабі, своїми діями бойовики намагалися змусити військовослужбовців ООС відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Талаківки, Водяного, Широкино та Гнутово.

Нагадаємо, у районі трьох населених пунктів Донецької області оголосили режим тиші на час ремонту ЛЕП.