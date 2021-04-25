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На Донбассе за сутки 9 нарушений "тишины", обошлось без потерь

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 25 апреля 2021 08:14
На Донбассе за сутки 9 нарушений "тишины", обошлось без потерь Фото: украинские военные на Донбассе (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что недалеко от населенного пункта Водяное боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Песков обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое противник вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на 7:00 утра 25 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования России 22 апреля обстреляли окрестности Торецка, в результате две ракеты от противотанкового комплекса повредили забор и окна жилого дома.

Также сообщалось, что украинские военные провели танковые учения на Донбассе.

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