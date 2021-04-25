Боевики обстреляли ракетами окрестности Торецка: повредили гражданский дом
Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать населенные пункты на Донбассе. 22 апреля боевики обстреляли окрестности Торецка.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
22 апреля в 22.40 во двор гражданки в поселке Дружба на окраине Торецка прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов. В результате обстрела были повреждены забор и окна дома. Никто из жильцов не пострадал.
О факте нарушения проинформировали СММ ОБСЕ.
"Украинская сторона СЦКК информирует, что после переброски к границам Украины значительного количества вооружения и военной техники РФ, возросла интенсивность и разнообразие вооружения, которое применяют вооруженные формирования РФ в ОРДЛО для дестабилизации обстановки в регионе, а действия вооруженных формирований носят все более наглый характер", - говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе, по состоянию на вечер 24 апреля, боевики четыре раза нарушили режим "тишины". Потерь со стороны украинских военных нет.
За сутки 23 апреля на Донбассе Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 494 нарушения режима прекращения огня. В ОБСЕ отмечают, что зафиксировали там многочисленные выстрелы и взрывы.