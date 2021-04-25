Боевики обстреляли ракетами окрестности Торецка: повредили гражданский дом

22 апреля в 22.40 во двор гражданки в поселке Дружба на окраине Торецка прилетели со стороны Горловки две ракеты от противотанкового комплекса оккупантов. В результате обстрела были повреждены забор и окна дома. Никто из жильцов не пострадал.

О факте нарушения проинформировали СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что после переброски к границам Украины значительного количества вооружения и военной техники РФ, возросла интенсивность и разнообразие вооружения, которое применяют вооруженные формирования РФ в ОРДЛО для дестабилизации обстановки в регионе, а действия вооруженных формирований носят все более наглый характер", - говорится в сообщении.