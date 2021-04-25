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На Донбасі за добу 9 порушень "тиші", обійшлося без втрат

Новость на русском → Донбас, Неділя 25 квітня 2021 08:14
На Донбасі за добу 9 порушень "тиші", обійшлося без втрат Фото: українські військові на Донбасі(Andrew Burton / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу на Донбасі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що недалеко від населеного пункту Водяне бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У районі Пісків обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське і Троїцьке противник вів вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських військових немає.

Станом на 7:00 ранку 25 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збройні формування Росії 22 квітня обстріляли околиці Торецька, в результаті дві ракети від протитанкового комплексу пошкодили паркан і вікна житлового будинку.

Також повідомлялося, що українські військові провели танкові навчання на Донбасі.

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