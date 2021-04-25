На Донбасі за добу 9 порушень "тиші", обійшлося без втрат

За минулу добу на Донбасі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook .

Повідомляється, що недалеко від населеного пункту Водяне бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У районі Пісків обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське і Троїцьке противник вів вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед українських військових немає.

Станом на 7:00 ранку 25 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.