ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе за сутки 10 обстрелов: боевики били из минометов и гранатометов

Новина українською →
Украина, Пятница 21 мая 2021 07:53
На Донбассе за сутки 10 обстрелов: боевики били из минометов и гранатометов Фото: украинские позиции на Донбассе опять обстреливали (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

На Донбассе за 20 мая зафиксировали 10 обстрелов со стороны оккупантов по украинским позициям. Боевики обстреливали наших военных из минометов, гранатометов и другого оружия.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Южного оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Осуществили обстрел вооруженные формирования Российской Федерации и из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое, Марьинка. В районе Новоселовки боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе поселков Шумы и Гнутово оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов, а возле поселка Пески - из стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на обстрелы оккупантов наши бойцы отвечали взаимностью.

Более того, по состоянию на 7:00 утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Возле Песков враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А в пригороде Водяного оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику на Донбассе. Боевики стягивают танки в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что боевики мешают ОБСЕ нормально работать и создают укрепления на Донбассе. Укрепление позиций боевиков зафиксировали в районе поселка Пески.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс
NEWS
Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом
Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия