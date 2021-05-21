На Донбасі за добу 10 обстрілів: бойовики били з мінометів і гранатометів
На Донбасі за 20 травня зафіксували 10 обстрілів з боку окупантів по українських позиціях. Бойовики обстрілювали наших військових з мінометів, гранатометів та іншої зброї.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.
У районі Південного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Здійснили обстріл збройні формування Російської Федерації та зі станкових протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке, Мар'їнка. У районі Новоселівки бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.
Також в районі селищ Шуми і Гнутове окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, а біля селища Піски - зі стрілецької зброї.
"Втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Також уточнюється, що на обстріли окупантів наші бійці відповідали взаємністю.
Більш того, станом на 7:00 ранку, 21 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Біля Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. А в передмісті Водяного окупанти застосували в бік позицій українських захисників ручні і станкові протитанкові гранатомети.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала важку техніку на Донбасі. Бойовики стягують танки в Донецькій області.
Раніше повідомлялося, що бойовики заважають ОБСЄ нормально працювати і створюють укріплення на Донбасі. Зміцнення позицій бойовиків зафіксували в районі селища Піски.