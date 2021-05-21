ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі за добу 10 обстрілів: бойовики били з мінометів і гранатометів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 21 травня 2021 07:53
На Донбасі за добу 10 обстрілів: бойовики били з мінометів і гранатометів Фото: українські позиції на Донбасі знову обстрілювали (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі за 20 травня зафіксували 10 обстрілів з боку окупантів по українських позиціях. Бойовики обстрілювали наших військових з мінометів, гранатометів та іншої зброї.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

У районі Південного окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Павлополя ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Здійснили обстріл збройні формування Російської Федерації та зі станкових протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Авдіївка, Троїцьке, Мар'їнка. У районі Новоселівки бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів.

Також в районі селищ Шуми і Гнутове окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, а біля селища Піски - зі стрілецької зброї.

"Втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що на обстріли окупантів наші бійці відповідали взаємністю.

Більш того, станом на 7:00 ранку, 21 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Біля Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. А в передмісті Водяного окупанти застосували в бік позицій українських захисників ручні і станкові протитанкові гранатомети.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала важку техніку на Донбасі. Бойовики стягують танки в Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що бойовики заважають ОБСЄ нормально працювати і створюють укріплення на Донбасі. Зміцнення позицій бойовиків зафіксували в районі селища Піски.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас
NEWS
Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом
Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя