Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и пулеметов
В четверг, 20 мая, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Троицкое и Авдеевка. Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи поселка Новоселовка - еще и из крупнокалиберных пулеметов.
Также боевики обстреливали украинские позиции в районе населенного пункта Гнутово из автоматических станковых гранатометов.
"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военным.
Напомним, за минувшие сутки, 19 мая, боевики один раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела ни один военный не пострадал.
Кроме того, в штабе ООС сообщали, что боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках.